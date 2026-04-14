14 апреля, 14:30

В Киргизии опровергли переименование русскоязычных сел

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

В Киргизии планировали ввести временный запрет на изменение названий населенных пунктов, а не переименовывать русскоязычные села. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы республики Аскат Алагозов.

Пресс-секретарь пояснил, что в ходе состоявшейся 13 апреля встречи президента Киргизии Садыра Жапарова с гражданами один из присутствующих выступил с предложением назвать населенный пункт в честь выдающейся исторической фигуры, государственного и политического деятеля Алайского региона.

"Отвечая на данную инициативу, президент отметил, что на государственном уровне обсуждается предложение ввести запрет (мораторий) на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей", – уточнил Алагозов.

В ходе встречи киргизский лидер указал, что присвоение имен исторических личностей может спровоцировать разногласия и дополнительное напряжение в обществе. В связи с этим, по его мнению, важно придерживаться единого подхода и, напротив, запретить подобную практику.

О якобы намерении переименовывать русскоязычные села в Киргизии ранее сообщали СМИ. Утверждалось, что глава государства надеялся на завершение этого процесса до конца 2027 года.

С момента избрания Жапарова президентом в 2021 году в стране изменили названия свыше 15 населенных пунктов. Например, село Военно-Антоновка стало называться Кожомкул, а село Семеновка – Кожояр-Ата.

