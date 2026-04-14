14 апреля, 09:13

Юрист Южалин: постоянные опоздания на работу могут привести к увольнению

Юрист рассказал, к чему могут привести постоянные опоздания на работу

Опоздание на работу является нарушением трудового режима, установленного начальством. Оно может быть расценено как дисциплинарный проступок, за что сотруднику грозит замечание, выговор или увольнение, сообщил RT юрист Александр Южалин.

"Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершенного работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. При первом опоздании работника не могут уволить – ему может грозить только замечание или выговор", – рассказал он.

Как отметил эксперт, при повторных опозданиях работодатель будет вправе уволить сотрудника. Кроме того, нарушение трудовой дисциплины может сказаться и на премиях, подчеркнул юрист, пояснив, что работодатель имеет право установить условие, при котором премия снизится или будет не выплачена.

При этом Южалин напомнил, что закон ограничивает размер уменьшения премии, если действия работодателя не приводят к снижению месячной зарплаты более чем на 20%.

Ранее россиянам рассказали, что штрафные санкции до 200 тысяч рублей либо увольнение грозят начальству за оскорбления сотрудника. В случае подачи работником соответствующего заявления руководство обязано провести служебное расследование. Подтверждение факта оскорбления может привести к дисциплинарным мерам.

За смех в офисе сотруднику может грозить выговор или даже увольнение

Читайте также


общество

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

