Юрист Южалин: постоянные опоздания на работу могут привести к увольнению

Опоздание на работу является нарушением трудового режима, установленного начальством. Оно может быть расценено как дисциплинарный проступок, за что сотруднику грозит замечание, выговор или увольнение, сообщил RT юрист Александр Южалин.

"Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершенного работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. При первом опоздании работника не могут уволить – ему может грозить только замечание или выговор", – рассказал он.

Как отметил эксперт, при повторных опозданиях работодатель будет вправе уволить сотрудника. Кроме того, нарушение трудовой дисциплины может сказаться и на премиях, подчеркнул юрист, пояснив, что работодатель имеет право установить условие, при котором премия снизится или будет не выплачена.

При этом Южалин напомнил, что закон ограничивает размер уменьшения премии, если действия работодателя не приводят к снижению месячной зарплаты более чем на 20%.

