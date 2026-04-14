Новости

Новости

14 апреля, 08:44

Дожди и штормовой ветер накроют Москву 14 апреля

Сильные дожди, штормовой ветер и понижение температуры ожидается в Москве 14 апреля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на регион повлияет каспийский циклон, из-за чего небо затянет облаками, а во второй половине дня начнутся дожди. В общей сложности может выпасть до 8 литров осадков на квадратный метр. Из-за плотной облачности воздух прогреется лишь до плюс 7–10 градусов.

Синоптик добавил, что ветер будет северный и северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, что соответствует штормовым значениям.

"Показания барометров будут падать и составят 750 миллиметров ртутного столба", – заявил синоптик.

В среду, 15 апреля, погода немного улучшится. Местами пройдет небольшой дождь, ночью ожидается плюс 5–8 градусов, днем потеплеет до плюс 12–15. В четверг, 16 апреля, осадков почти не будет.

Ночью температура установится на уровне плюс 4–7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15–18 градусов. К концу недели вероятность кратковременных дождей вновь увеличится.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что на 14 апреля в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. По данным синоптиков, в регионе ожидаются семибалльные порывы ветра.

Первая весенняя гроза может прийти в Москву 14 апреля

