14 апреля, 08:36Транспорт
Движение на Арбатско-Покровской линии метро введено в график после остановки
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в график после остановки. Один из составов убрали с линии для проверки, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную подземку.
В пресс-службе указали, что пассажиров высадили из одного поезда на станции "Электрозаводская". Следующие составы снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.
После кратковременной остановки поезда вернулись к нормальному режиму работы.
Ранее на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно было приостановлено движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Это произошло из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Кроме того, из-за человека на путях были увеличены интервалы движения на Кольцевой линии метро. Позже движение поездов было восстановлено.