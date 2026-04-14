Движение на Арбатско-Покровской линии метро введено в график после остановки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в график после остановки. Один из составов убрали с линии для проверки, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную подземку.

В пресс-службе указали, что пассажиров высадили из одного поезда на станции "Электрозаводская". Следующие составы снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

После кратковременной остановки поезда вернулись к нормальному режиму работы.

Ранее на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно было приостановлено движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Это произошло из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Кроме того, из-за человека на путях были увеличены интервалы движения на Кольцевой линии метро. Позже движение поездов было восстановлено.

