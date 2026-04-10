Движение было приостановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно было приостановлено движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве объяснили, что это произошло из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

К 13:13 движение на ветке восстановили.

Ранее сообщалось, что несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД следовали с опозданием. Причиной послужила вынужденная остановка грузового состава на перегоне Пушкино – Софрино. Состав позже возобновил движение.

Кроме того, из-за человека на путях были увеличены интервалы движения на Кольцевой линии метро. Позже движение поездов было восстановлено.

