Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, его тело из-под завалов вытащили сотрудники ведомства.

Взрыв прогремел на складе во Владикавказе днем 10 апреля. К месту ЧП направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности. В настоящее время продолжается тушение пожара и разбор завалов. На месте работают более 145 человек и 39 единиц техники. Следователи предположили, что на складе могла храниться пиротехника.

В настоящий момент известно о 14 пострадавших. Глава Северной Осетии сообщил, что среди пострадавших есть ребенок, его состояние оценивается как стабильное. Еще несколько человек были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.

