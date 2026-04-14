Форма поиска по сайту
Новости

14 апреля, 10:06

Мэр Москвы

Собянин рассказал о вкладе Москвы в наращивание технологического суверенитета РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Столичные предприятия вносят значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что в мегаполисе развиваются самые разные направления, включая медицину и фармацевтику, а также машиностроение и электронику. Большинство технологий создаются в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где функционируют более 240 компаний.

Например, АО "Микрон" занимается производством чипов и обеспечивает технологическую независимость российской микроэлектроники. Только за прошлый год предприятие внесло в список отечественной продукции 67 изделий, в том числе новые микросхемы в пластиковых корпусах и первый в России микроконтроллер "Амур" (RISC-V).

Вместе с правительством города компания обустроила Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ) на площадке "Алабушево", что сделает страну независимой от зарубежных предприятий.

В прошлом году в научно-техническом центре "ЭЛИНС" в Зеленограде начали выпускать СВЧ-усилители, которые необходимы в физиотерапии. Также там создают генераторы волн для медицинского оборудования и измерительных приборов. Помимо этого, предприятие предложило особый метод сварки аккумуляторов, благодаря которому можно собрать любые батареи.

Еще один расположенный в Зеленограде завод "Смарт Системз" (ГК ISBC) каждый год производит свыше 15 миллионов банковских, транспортных и социальных карт, которые отправляются в 23 российских региона. После обновления производства компания стала обладателем сертификата, который позволяет создавать в том числе и "мультикарты", которые можно одновременно использовать в качестве проездного, электронного ключа и программы лояльности. Если раньше такие привозили из Европы, то теперь зеленоградское предприятие обеспечивает всю страну.

В 2025-м завод сделал деревянные карты с особым чипом, которые используются как ключ-доступ в спа-центрах, экоотелях и бизнес-центрах. Предприятие получило поддержку правительства Москвы и теперь производит карты для масштабных цифровых экосистем – ЕМИАС и "Москвенок".

Поддержал компанию и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, добавил градоначальник. А грант Московского инновационного кластера помог предприятию получить дополнительное оборудование и нарастить мощности.

"РДВ Технолоджи" (бренд RDW Computers) производит вычислительную технику, рассказал Собянин. В прошлом году компания увеличила выпуск техники более чем в 1,5 раза. Она создает в том числе серверы "Хибины" для облачных сервисов, системы хранения данных "Сибирь" и мониторы. С городской поддержкой предприятие смогло продемонстрировать свою продукцию в Узбекистане и Белоруссии.

Компания SAUK разработала SAUK Access – RFID-систему, которая контролирует доступ, выдачу и деактивацию автомобильных пропусков. Помимо этого, она представила UHF RFID-считыватели, которые можно встретить в крупных российских аэропортах, бизнес-центрах, на заводах. Благодаря поддержке Москвы предприятие стало направлять такие системы в Белоруссию, Киргизию, Армению, Казахстан и Таджикистан.

"Электропривод НПЦ-ИТ" обеспечивает химическую и нефтегазовую отрасли оборудованием. В 2025 году производство электроники на предприятии выросло на 35%. Микроконтроллер Logic Box, например, активно применяют в столичном метро. Он помогает управлять инженерными сетями. Компания представляла продукцию на выставках в Китае и Казахстане, после чего начала поставлять свои разработки в Алма-Ату.

НПП "Доза" производит технику для радиационного контроля. В прошлом году компания начала выпуск российских широкодиапазонных дозиметров рентгеновского и гамма-излучения ДБГ-С13Д. Используется изобретение и в медицине, и в энергетике.

Благодаря поддержке города предприятие получает налоговые льготы и компенсации. Сэкономленные средства идут на создание новых решений.

НТЦ "БАКОР" производит фильтры, которые применяются в горной и химической промышленности. Например, пресс-фильтры помогают убирать воду и твердые частицы при переработке сырья. Некоторые системы компании уже используются в Архангельской области, где находится алмазное месторождение. При поддержке Москвы предприятие получило гранты на сумму более 10 миллионов рублей.

"Фабрика Вентиляции "ГалВент" создает системы для очистки воздуха. которые активно используются в Москве. Раньше такие закупали в других странах. В 2025-м появились небольшие решения, которые помогают сэкономить пространство в домах с умными системами. Завод представил многие свои решения на форуме "Территория будущего. Москва 2030".

Компания "Артселленс" (ГК "Промомед") создала завод в "Печатниках", который выпускает препараты от онкологии и диабета. Так как предприятие является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", оно получает льготы и направляет средства на расширение производства.

Биотехнологическая компания BIOCAD ("ПК-137") с 2021 года поставила свыше 6 миллионов лекарств, в том числе от онкологии и рассеянного склероза. Она направляет препараты в том числе в столичные медучреждения.

АО "НПО "Сканер" производит ультразвуковые аппараты с искусственным интеллектом. Также компания представила наркозно-дыхательный аппарат. Таких на отечественном рынке больше нет. Предприятие является резидентом ОЭЗ и получает льготы.

Резидент ОЭЗ – АО "ТЗМОИ" производит медицинское оборудование для инфекционного контроля. Одна из разработок – стерилизатор PHS M, который можно встретить во многих медучреждениях страны. Приборы потребляют мало энергии и имеют большие экраны. Благодаря гранту Московского инновационного кластера компания получила новое оборудование и расширила ассортимент.

Ранее стало известно, что в 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" возвели 11 промышленных и общественно-деловых объектов. 7 из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов. Их общая площадь составила более 360 тысяч квадратных метров.

мэр Москвытехнологиигород

