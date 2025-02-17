В Москве задержали граждан после хищения 2,5 млн руб со счета умершего знакомого

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в столице троих подозреваемых в хищении свыше 2,5 миллиона рублей с банковского счета умершего знакомого. Об этом пресс-служба главка МВД России по Москве сообщила на сайте.

По данным ведомства, в полицию обратилась родственница гражданина, скончавшегося в декабре 2024 года. Предварительно установлено, что после смерти брата заявительницы была похищена его банковская карта, с которой позже неизвестные сняли деньги и оплатили покупки в магазинах на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

Правоохранители установили и задержали трех подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет, один из которых был неоднократно судим, а также 53-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одному назначен запрет определенных действий.

Между тем в Москве задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, который подозревается в серии краж автомобильных зеркал в подмосковных Мытищах. По данным полиции, сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.