Новости

Новости

14 апреля, 09:54

"Вашингтон Кэпиталз" потеряли шансы на плей-офф НХЛ сезона-2025/26

Фото: ТАСС/AP Photo/Frank Gunn

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является российский хоккеист Александр Овечкин, лишился математических шансов на выход в плей-офф текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает газета "Известия".

Ключевым моментом в борьбе за выход в плей-офф стала победа "Филадельфии Флайерз" над "Каролиной Харрикейнз" в серии буллитов со счетом 3:2. Этот успех принес "Флайерз" 96 очков, что обеспечило им недосягаемое преимущество над "Вашингтоном", имеющим на данный момент 93 очка при одной оставшейся игре в регулярном чемпионате.

Таким образом, команда из Вашингтона впервые за три года не сумела обеспечить себе участие в Кубке Стэнли. В первом раунде плей-офф "Питтсбург Пингвинз" встретится с "Филадельфией".

Ранее Овечкин был номинирован на "Кинг Клэнси Мемориал трофи". Эту награду получают хоккеисты, признанные образцом для подражания как на льду, так и в общественной жизни. Каждая команда, как правило, выдвигает только одного кандидата.

Александр Овечкин отметился голом в последнем матче на площадке "Питтсбурга"

