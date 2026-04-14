До 10 градусов тепла и дождь ожидаются в Москве 14 апреля

Температура воздуха в Москве во вторник, 14 апреля, составит от 8 до 10 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 7 до 12 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что на 14 апреля в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. По данным синоптиков, в регионе ожидаются семибалльные порывы ветра.