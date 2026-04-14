Новости

14 апреля, 10:18

Происшествия

Трое человек задержаны за подготовку подрыва электроскутера у столичного БЦ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Задержаны трое граждан Украины, Молдавии и России, которых подозревают в причастности к подготовке теракта в Москве с использованием заминированного электроскутера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, 2 апреля 2026 года было предотвращено покушение на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Взрывное устройство было обнаружено в припаркованном у бизнес-центра электроскутере, замаскированном под бытовую зарядную станцию.

Среди задержанных – гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдавии 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения.

В ФСБ утверждают, что гражданин Молдавии был завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для разведки объектов предполагаемого нападения. Также сообщается, что в день подготовки теракта он организовал онлайн-трансляцию с места событий для передачи данных в режиме реального времени.

"Гражданин России по заданию СБУ за денежное вознаграждение осуществил видеосъемку местности для определения противником места парковки электроскутера для поражения объекта ДТА и переправил ее куратору в период подготовки террористического акта", – добавляется в сообщении.

Украинец, как следует из видео ФСБ, признался, что собрал взрывное устройство, поместил в электростанцию, а затем – в скутер, после чего отогнал его к бизнес-центру.

"После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь", – добавил он.

В ведомстве подчеркнули, что розыск других возможных причастных к подготовке теракта продолжается.

Ранее суд вынес приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения, которые подожгли вышки сотовой связи. Выяснилось, что они совершили террористический акт по заданию куратора с Украины, за это им обещали денежное вознаграждение.

