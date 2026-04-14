14 апреля, 08:27

Экономика

В Москве запустили мобильное приложение платформы "Открытый контроль" для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

В столице появилось мобильное приложение платформы "Открытый контроль", которое упрощает взаимодействие предпринимателей с надзорными органами. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, запуск приложения особенно важен для предпринимателей, которые ведут бизнес вне офиса, например, владельцев кафе, торговых точек или сервисных центров. Новый формат позволяет быстрее реагировать на требования и изменения.

Приложение объединяет более 20 сервисов платформы. С его помощью пользователи могут получать информацию о контрольной деятельности, изучать обязательные требования, проходить онлайн-консультации с контролирующими органами, а также проводить самопроверку на риски нарушений.

Кроме того, сервис позволяет подавать жалобы на решения надзорных органов, отслеживать предстоящие проверки и направлять документы об устранении нарушений. Все взаимодействие происходит в цифровом формате.

В ДИТ подчеркнули, что приложение обеспечивает круглосуточный доступ к сервисам и работает по принципу "одного окна", что делает процесс взаимодействия бизнеса и власти более прозрачным и удобным.

Сейчас приложение доступно для скачивания в RuStore, в ближайшее время оно появится и на других платформах. Его запуск стал частью масштабной цифровизации городского управления, направленной на упрощение ведения бизнеса и повышение эффективности контроля.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти намерены продолжать развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), являющейся незаменимым помощником более чем 3 миллионов учителей, учащихся и родителей.

Электронная библиотека платформы активно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, теперь сервис предлагает персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.

бизнесэкономикатехнологиигород

