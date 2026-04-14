Собянин: началось устройство фундамента нового корпуса НИИ Склифосовского

В Москве началось устройство фундамента нового корпуса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Чтобы строительство здания на Большой Сухаревской площади было завершено быстрее, монолитные и земляные работы проведут одновременно, рассказал мэр.

Специалисты впервые для медицинского объекта применили метод "стена в грунте", когда подземную стену возводят без открытого котлована. Таким образом в городе уже строили новые станции метро. Помимо этого, на данной площадке впервые применяется башенный кран с дистанционным управлением, отметил градоначальник.

По словам Собянина, площадь нового корпуса составит более 150 тысяч квадратных метров. Там будет современное оборудование, в том числе гамма- и киберножи в Центре радиохирургии.

Всего в комплексе сделают 5 блоков, связанных между собой, а прилегающую территорию благоустроят. Лечебно-диагностические корпуса будут гармонично сочетаться с исторической постройкой XIX века. Строительство должно завершиться в 2028 году.

Ранее Собянин сообщил, что парк оборудования для лучевой диагностики в поликлиниках Москвы увеличился на 20%. Всего в медучреждения поступили 242 маммографа, 648 рентген-аппаратов, 44 аппарата МРТ и 49 аппаратов КТ. Вся техника подключена к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС.

