Блогер Блиновская уже отбыла около 2 лет от срока наказания

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Елена Блиновская отбыла около двух лет от срока наказания, находясь под следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Савеловского суда Москвы.

"Исходя из того, что 2 дня под домашним арестом засчитывается за 1 день в колонии, а 1 день в СИЗО за 1,5 дня в колонии, Блиновская уже отбыла около 2 лет от срока своего наказания", – пояснили в судебной инстанции.

Суд назначил Блиновской 5 лет колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.

Также ее обязали выплатить миллион рублей в качестве штрафа. Суд наложил запрет на осуществление предпринимательской деятельности на 4 года. В число обращенного в доход государства имущества попали земельные участки в Подмосковье, Москве и Крыму, деньги на счетах, машино-места и так далее.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в снижении доходов для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя. Свою вину блогер признала, как и сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей.

