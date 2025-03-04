Детей Блиновской во время ее заключения будут воспитывать родственники

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Пока блогер Елена Блиновская отбывает срок в колонии, ее детей будут воспитывать родственники. Об этом пишет в своем телеграм-канале Daily Storm со ссылкой на адвоката блогера Наталью Сальникову.

"С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, как-то они в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки, дедушки, родственники", – сказала юрист.

По словам адвоката, решение об обжаловании приговора примут после обсуждения с самой Блиновской, поскольку необходимо согласовать позицию.

Блогера задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, Блиновская снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим Блиновскую и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Свою вину блогер признала.

В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы назначил Елене Блиновской пять лет колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом инстанция освободила ее от ответственности лишь за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.