Ларисе Долиной вернут более 69 миллионов рублей

Суд постановил взыскать с владельцев счетов, на которые поступили похищенные средства, более 69 миллионов рублей в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Эти деньги украли мошенники, которые под предлогом защиты имущества убедили певицу продать квартиру и перевести средства на "безопасный" счет.

В преступной схеме участвовали девять человек. Двое из них находятся под арестом, а семь предоставили свои банковские данные для перевода денег. Решение о возврате средств вынес суд в Йошкар-Оле. Вопрос о владельце элитной недвижимости в Москве остается на рассмотрении.

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