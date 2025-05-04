Полиция Бразилии предотвратила теракт на масштабном концерте Леди Гаги

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Полиция Бразилии предотвратила теракт, который мог произойти во время концерта американской певицы Леди Гаги, сообщает местная полиция на своем сайте.

Злоумышленники вербовали людей, включая подростков, для совершения нападений с самодельными взрывчатыми веществами. Также преступники планировали использовать бутылки с зажигательной смесью. В частности, нападавшие должны были целиться в детей, подростков и других лиц, говорится в пресс-релизе полиции.

Уточняется, что в итоге бесплатный концерт Леди Гаги, прошедший на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собрал свыше 2 миллионов посетителей.

Ранее российское МВД заинтересовалось информацией о нападении на народную артистку РФ Надежду Кадышеву. Уточнялось, что злоумышленница якобы напала на исполнительницу сразу после завершения концерта. Сотрудники Росгвардии доставили нарушительницу в отдел полиции.

