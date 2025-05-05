Трехдневная рабочая неделя началась в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России началась трехдневная рабочая неделя, которая продлится до среды, 7 мая. Об этом рассказал юрист Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

По его словам, такой график получился из-за перенесенного на 2 мая выходного 4 января, который выпал на субботу, а воскресенье, 23 февраля, перешло на 8 мая.

"Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час – это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения – только для непрерывных производств, где переработка компенсируется", – объяснил он.

Из-за длинных выходных в мае будет 18 рабочих дней и 15 дней отдыха.

В свою очередь, карьерный эксперт Ольга Бухвалова дала несколько советов по восстановлению продуктивности после праздников.

"Используйте первые дни после отдыха для раскачки. Начните с простого: приведите в порядок рабочее пространство, разберите файлы на компьютере или наведите чистоту на столе. Даже 5 минут уборки помогут почувствовать контроль над ситуацией", – цитирует ее RT.

Она порекомендовала устроить "пробный запуск" и первые дни после праздников отвести такой легкой работе, как проверка почты, составление списка дел и распределение задач на неделю. Как объяснила Бухвалова, это поможет снять психологический барьер и подготовиться к нагрузкам.

Кроме того, можно запланировать мотивирующие дела. В пример эксперт привела поход с коллегами в кафе, встречу с друзьями и перекус на работе. Также можно заняться ежедневными ритуалами, к которым относятся создания музыкального плейлиста и прогулка через любимое кафе.

Вместе с тем собеседница издания обратила внимание на цифровую гигиену. Просмотр соцсетей способен привести к чувству неудовлетворенности. Она посоветовала начать читать книги.

Бухвалова указала и на чередование работы и отдыха.

"45 минут работаете, 10 минут отдыхаете. Главное – не давить на себя. Первые 3 дня избегайте важных решений, дайте мозгу адаптироваться", – добавила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Он объяснил, что перемещения не позволяют гражданам полноценно отдохнуть, поскольку они вынуждены тратить много времени на дорогу. В связи с этим россияне зачастую берут отгулы на дни "между майскими", отметил парламентарий.

