Юрист Яковлева рассказала, кого могут вызывать на работу в майские без согласия

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Сотрудников, которые нужны для устранения аварии или последствий стихийных бедствий, могут привлечь к работе в майские праздники даже без их согласия. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, в целом работодатель имеет право привлекать специалистов к работе в праздничные дни только с их письменного согласия.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Это правило касается даже тех, кто работает по графикам: в частности медработников, полицейских, спасателей МЧС, занятых в сфере транспорта и торговли.

"Как правило, здесь каких-либо нюансов не возникает и работники соглашаются выйти в праздники. Выбирая профессию, они изначально понимают особенности своего режима труда. Тем более эти сотрудники подписывают графики работы за некоторое время до праздников", – подчеркнула эксперт.

В то же время любого сотрудника могут привлечь к работе без его согласия, если он нужен для устранения аварии или последствий стихийного бедствия.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Например, прошел ураган и повредил линии электропередачи. Сотрудников, которые нужны для их восстановления, имеют право вызвать на работу в праздник.

Оплачивать работу в праздники обязаны в двойном размере. Однако деньги переведут только за то время, что специалист находился непосредственно на службе.

"К примеру, если он трудился не восемь часов, а только два – их и оплатят", – пояснила Яковлева.

Также вместо двойной зарплаты можно попросить дополнительные сутки отдыха. В таком случае специалисту предоставляется полный день, вне зависимости от того, сколько часов он отработал в праздники, заключила юрист.

Ранее эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, какие сотрудники имеют право уйти в отпуск на майские праздники вне графика. В частности, это касается занятых по совместительству, несовершеннолетних и беременных. Также это право могут реализовать супруги военнослужащих, отметила эксперт.

