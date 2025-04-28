Юрист Чирикова: работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере

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Работа в праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере. Это касается оклада, сообщила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

"Если работник получает оклад, он вправе рассчитывать на оплату сверх установленной суммы, исходя из количества часов или дней, фактически отработанных в праздник", – отметила она.

Как подчеркнула юрист, в случае, когда по графику смена выпадает на праздничный день, повышенная оплата начисляется за часы. При этом вместо увеличенной выплаты работник вправе взять дополнительный день отдыха. Тогда праздничный день оплачивается в обычном размере.

"Но такой вариант невозможен для сотрудников на сменной работе по срочному договору до двух месяцев – они получают только двойную оплату", – сказала Чирикова.

Она также указала, что работа в выходной или праздничный день совершается только с письменного согласия сотрудника. Кроме того, эксперт объяснила, что, когда день выплаты зарплаты совпадает с праздничным или выходным, средства начисляют накануне.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что три рабочих дня между праздниками часто оказываются самыми изматывающими. Он посоветовал расставить приоритеты и не пытаться распыляться на списки из большого количества пунктов. По словам специалиста, необходимо сфокусировать свое внимание на том, что даст чувство завершенности и контроля.

Также он призвал не забывать и об отдыхе в рабочие дни.

"Парадокс, но именно в короткие недели мы чаще всего не отдыхаем вообще. Обед – за компьютером, перерывы – отменяются, отдых – на потом. Потому что "времени и так мало", – сообщает Life.ru со ссылкой на слова психолога.

Самбурский рекомендует запланировать короткие паузы. Например, можно сходить за кофе, выпить чай или устроить дыхательную практику, отметил он.

"Одна из главных ловушек короткой недели – иллюзия долга. Кажется, что надо отработать все пропущенные дни, как будто вы у кого-то заняли время. Но отдых – это не долг. Он тоже часть жизни", – напомнил специалист.

Ранее эксперты отмечали, что россияне могут запланировать отпуск с 2 по 10 мая, тем самым продлив себе майские праздники и превратив выходные в оплачиваемые дни, что может увеличить доход. Например, если сотрудник поставит отпуск на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, то он получит больше денег, чем если бы эти дни были обычными выходными.

