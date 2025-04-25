Депутат Нилов: две трехдневные рабочие недели ждут россиян в апреле и мае

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Трехдневные рабочие недели ждут россиян в конце апреля и начале мая. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. 30 апреля, накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день", – приводит РИА Новости слова депутата.

Вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая. Таким образом, в мае ожидается всего 18 рабочих дней.

Эксперты отмечали, что россияне могут запланировать отпуск с 2 по 10 мая, тем самым продлив себе майские праздники и превратив выходные в оплачиваемые дни, что поможет увеличить доход.

При планировании отпуска в период майских праздников ключевой момент – правильно выбрать даты отдыха. Например, если сотрудник поставит отпуск на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, то он получит больше денег, чем если бы эти дни были обычными выходными.