Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 12:15

Туризм

Туристы со всей России посетят Москву на майские праздники

Туристы со всей России посетят Москву на майские праздники

Москву на майских праздниках посетят около 600 тысяч туристов

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На майские праздники Москву планируют посетить около 600 тысяч туристов из разных регионов России. В столицу приезжают как семьи с детьми, так и организованные группы – в том числе юнармейцы, для которых подготовлены тематические экскурсии в духе патриотизма.

Гостям предлагают маршруты по Красной площади, Арбату, ВДНХ и музеям, где проходят выставки ко Дню Победы. Средняя стоимость тура с проживанием в четырехзвездочном отеле и экскурсионной программой начинается от 25 тысяч рублей. Туристы отмечают удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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