Туристы со всей России посетят Москву на майские праздники

На майские праздники Москву планируют посетить около 600 тысяч туристов из разных регионов России. В столицу приезжают как семьи с детьми, так и организованные группы – в том числе юнармейцы, для которых подготовлены тематические экскурсии в духе патриотизма.

Гостям предлагают маршруты по Красной площади, Арбату, ВДНХ и музеям, где проходят выставки ко Дню Победы. Средняя стоимость тура с проживанием в четырехзвездочном отеле и экскурсионной программой начинается от 25 тысяч рублей. Туристы отмечают удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.