Потерпевший крушение Ан-24 летел ниже безопасного уровня из-за ошибки пилотов

Фото: depositphotos/Feverpitch

Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, летел на 500 метров ниже безопасного уровня из-за ошибки пилотов, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

"Приоритетной версией явилось столкновение самолета с землей в управляемом полете в результате ошибки экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре, что повлекло путаницу", – рассказал он.

По его словам, экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, в то время как прибор показывал высоту над уровнем моря.

Он уточнил, что самолет был технически исправен, а погодные условия не препятствовали безопасной посадке. Однако ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволили экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку. Самолет задел кроны деревьев на холме, после чего разрушился и сгорел. Все находившиеся на борту люди погибли.

Расследование уголовного дела еще продолжается, добавил Асташенко. Назначено более 330 судебных экспертиз, включая 131 судебно-медицинскую и 198 молекулярно-генетических. По делу уже допрошены более 100 человек, в том числе иностранцы и родственники погибших.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, пропал 24 июля. Его фрагменты спустя время были обнаружены в труднодоступной местности на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. В числе погибших – заслуженный хирург из Хабаровска, 71-летний Леонид Майзель и пятеро сотрудников РЖД. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Позднее специалисты обнаружили на месте крушения самолета бортовые самописцы. Их доставили в Москву для расшифровки.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) уже осмотрели черные ящики. Выяснилось, что магнитная лента была уничтожена пожаром, однако информация речевого самописца сохранилась. Также были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представляющие интерес для следствия.