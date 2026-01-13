Новостройка появится по программе реновации в районе Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации возведут в районе Аэропорт. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

По словам Овчинского, для реализации проекта были внесены изменения в правила застройки и землепользования участка. Новостройка появится по адресу Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4. Общая площадь земельного участка составит 0,43 гектара.



"Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой, в пешей доступности находится станция "Аэропорт" Замоскворецкой линии метро", – рассказал глава департамента.

Территория вокруг нового дома будет благоустроена. Здесь возведут площадки для занятий спортом, а также места для отдыха и игр.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение новостройки по реновации на улице Годовикова. Общая площадь дома превысит 21 тысячу квадратных метров. В доме будет 220 квартир общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров.

