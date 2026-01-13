Трое россиян задержаны на Пхукете за продажу галлюциногенных грибов

Фото: 123RF.com/a3701027

Полиция Таиланда задержала на Пхукете троих россиян за продажу галлюциногенных грибов, сообщает Matichon.

По данным следствия, граждане открыли заведение, которое назвали "Грибной храм", где использовали грибы в лечебных целях и предлагали свои услуги туристам. В ходе обыска было изъято около 10 килограммов грибов.

Подозреваемым предъявили обвинения в хранении наркотических средств с целью продажи без наличия соответствующего разрешения. В настоящий момент полицейские готовят материалы для судебного преследования.

Ранее сотрудники ФТС России и таможенники Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки. Стоимость изъятого незаконного оборота оценили в 600 миллионов рублей.

Запрещенные вещества были спрятаны в технологических полостях контейнера, который был доставлен грузовым морским судном.

