Диана Арбенина пообещала вновь приехать в Санкт-Петербург после падения на концерте

Даже звезды не застрахованы от конфузов. К тому же каждый их шаг моментально становится достоянием общественности. 27 ноября во время концерта в Санкт-Петербурге Диана Арбенина рухнула с балкона в зрительный зал. Кто еще из знаменитостей не смог удержаться на ногах во время выступлений, расскажем в материале Москвы 24.

Диана Арбенина

27 ноября певица давала концерт в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни 50-летняя рок-звезда стала пробираться к зрителям вдоль балкона по сетке, но конструкция не выдержала, и Диана сорвалась с высоты. На помощь сразу бросились охранники и фанаты, которые поймали артистку и не дали ей упасть в зрительный зал. Поклонники подняли Арбенину обратно на балкон за руки. При этом знаменитость продолжала петь, не упустив почти ни одного слова из текста.

Затем исполнительница вернулась на сцену и поблагодарила слушателей за беспокойство. А после шоу Арбенина опубликовала видео в соцсетях, где назвала прошедший концерт одним из лучших.





Диана Арбенина певица Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди! Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона. Ребята, это чума! Но если говорить серьезно, то это один из лучших концертов питерских. Я в такой эйфории, мне так понравилось! Мы должны вернуться обязательно.

Поклонники оставили под постом положительные комментарии и пожелали Арбениной здоровья, ведь в прошлом году она лечила травму позвоночника, которую получила из-за падения на лестнице у себя дома. Об этом певица сообщала у себя в блоге и даже отменила тогда ближайшие концерты, однако быстро восстановилась и вернулась в рабочий график.

Coldplay

Подобная участь постигла и солиста британской рок-группы Coldplay в начале месяца. Видео с падением Криса Мартина публиковало издание The Guardian. Певец зачитывал в микрофон надписи на плакатах фанатов, которые видел в зале, пятился назад и случайно провалился в люк на сцене. Исполнителя успел поймать сотрудник площадки, смягчив падение.

Солист быстро пришел в себя и поблагодарил спасителя: "Это не планировалось, спасибо большое, что поймали меня, я в порядке". Инцидент произошел на четвертом, последнем шоу в Мельбурне на стадионе Marvel в рамках тура Music of the Spheres.

Владимир Кристовский

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 ноября группа "Uma2rman" дала концерт в Кремлевском дворце в Москве в честь 20-летия коллектива. Солист Владимир Кристовский был настолько увлечен пением, что неожиданно упал прямо под ноги музыкантам оркестра.

Видео быстро разошлось в соцсетях, его опубликовал и сам виновник инцидента, сопроводив подписью: "Москва, спасибо, что была с нами".

Билли Айлиш

В конце октября 22-летняя американская певица выступила в Нью-Йорке в рамках тура Hit Me Hold and Soft. Покидая сцену, Билли споткнулась на лестнице и упала вниз. Неприятность засняли фанаты и выложили в сеть, а после концерта артистка запостила в соцсетях фото последствий падения – огромный синяк на ноге.

Кстати, два года назад на культовом фестивале "Коачелла" в Калифорнии Айлиш тоже оконфузилась. Когда перед выступлением на сцене погас свет, исполнительница споткнулась и упала плашмя на лицо. Певица быстро оправилась, отшутилась и продолжила петь.

Кристина Орбакайте

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В марте этого года певица представила шоу "На бис" на сцене большого концертного зала "Октябрьский". К концу выступления артистка переоделась в платье-балахон и во время исполнения хита "Просто любить тебя" споткнулась об него и упала.

Орбакайте не спешила вставать на ноги, а, как истинная женщина, сначала поправила наряд, затем позволила коллегам поднять ее. Она также попросила подтанцовку помочь ей сменить платье и избавиться от предательской мантии.