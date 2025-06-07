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07 июня, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Максим Дунаевский

"Откройте, Давид": Максим Дунаевский

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Новый выпуск программы "Откройте, Давид" посвящен легендарному композитору Максиму Дунаевскому. Маэстро пригласил съемочную группу в гости, чтобы поговорить о музыке и ее огромном влиянии на культуру, о кинематографе и работе с великими советскими режиссерами, о шоу-бизнесе 90-х и о том, как этот период сформировал современных артистов.

Кроме того, Дунаевский рассказал, кому достанется рояль его отца, как играл в теннис Борис Ельцин, зачем он увез в США Николая Караченцова, а также о детях, личной жизни, учителях и учениках и о том, как создавать музыкальные шедевры на века.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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