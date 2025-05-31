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31 мая, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Наталья Гвоздикова и Александр Пашутин

"Кафе Эпоха": Наталья Гвоздикова и Александр Пашутин

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В формате "ностальгической викторины" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народными артистами Александром Пашутиным и Натальей Гвоздиковой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам: еда, политика и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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