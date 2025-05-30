Хореограф Егор Дружинин рассказал, почему отговорил дочь от актерской профессии

Хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин признался, что вместе с супругой провел со старшей дочерью разъяснительную беседу на тему выбора профессии. Родители не запрещали девочке стать актрисой, но предложили получить сначала "человеческую" специальность.

По словам хореографа, она могла пойти и в театральный, но сама осознала: если бы хотела быть актрисой, сделала бы это раньше. Дружинин отметил, что актер – это очень зависимая профессия, и семья старается показать детям разные возможности, но выбор они делают сами.

Большое интервью с Егором Дружининым выйдет в пятницу, 30 мая, в эфире телеканала Москва 24.