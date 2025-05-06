Стену Виктора Цоя в центре Москвы вернули в прежнее состояние

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Стену известного советского рок-музыканта Виктора Цоя в центре Москвы вернули в прежнее состояние. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на Арбате поверх граффити в честь Цоя появились рисунки, посвященные умершему рэперу Паше Технику (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.). На это сразу же отреагировал художник Роман Яковлев – он наклеил на стену плакаты с изображением рок-исполнителя.

Через некоторое время к нему присоединились другие художники. Они полностью закрасили граффити поклонников Техника и восстановили один из портретов Цоя. Также художники нанесли поверх надписи новые рисунки.

Сейчас на этой стене ярко-красным цветом видна надпись "Цой жив". Эти слова впервые появились там еще в августе 1990 года. С тех пор они считаются одним из символов, объединяющих поклонников творчества музыканта.

Лидер рок-группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии он уснул за рулем, после чего его автомобиль выехал на встречку и столкнулся с автобусом.

Ранее разрисовавший стену Цоя мужчина извинился перед фанатами группы "Кино" и москвичами. Мужчина заявил, что больше не будет совершать хулиганских действий.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что мемориал в честь лидера группы "Кино" необходимо причислить к объектам культуры. Депутат указал, что, если такую инициативу озвучат в Федеральном собрании, он поддержит ее.