Певица Анна Семенович рассказала о плохом самочувствии на концерте в Москве

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певица Анна Семенович поделилась в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее недавнее выступление в Москве оказалось под угрозой срыва из-за плохого самочувствия.

Артистка рассказала, что во время выступления на ВДНХ пошел ливень, поднялась влажность в 89%. Когда Семенович вышла на сцену, ее схватил спазм в горле, из-за чего она не могла говорить. Это произошло между песнями, и певице стало лучше после нескольких глотков воды, однако она по-прежнему испытывает неприятные ощущения в горле.

"Я даже сегодня чувствую себя немного осипшей. Из-за такой влажности просто было тяжело дышать, я прямо задыхалась на сцене", – добавила Семенович.

Ранее Анна Семенович рассказала, что считает шаурму лучшим диетическим продуктом, поскольку блюдо состоит из тонкого лаваша, курицы и овощей.