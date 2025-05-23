Балерина Волочкова назвала "пыль дорог" любимым напитком

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее любимым напитком является "пыль дорог". Так заслуженная артистка РФ называет обычный растворимый кофе.

Волочкова отметила, что придерживается строгого рациона питания, из-за которого она привыкла не добавлять в кофе сахар. По ее словам, она ограничивает себя и во многом другом.

"Я вообще мало ем. Ну и если пью кофе, то тоже не очень часто. Я больше люблю чай с лимоном", – рассказала балерина в беседе с Пятым каналом.

Ранее телеведущая Анна Семенович призналась, что считает лучшим диетическим продуктом покупную шаурму. Она пояснила, что считает блюдо диетическим и полезным из-за наполнения, в которое входит только тонкий лаваш, курица и овощи.

До этого Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после того, как похудела на 7 килограммов. Сейчас, по словам певицы, она чувствует себя отлично в новом весе. Актриса призналась, что добилась такого результата с помощью специального препарата. Однако исполнительница посоветовала фанатам не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами перед приемом любых медикаментов.