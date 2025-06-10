Актер Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме

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Актер Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британской актрисы Эмили Мортимер, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.

Для Эмилии Мортимер, известной по фильмам "Розовая пантера" и "Ларс и настоящая девушка", картина станет режиссерским дебютом. Кроме того, актриса сама написала сценарий к будущему проекту.

Известно, что фильм расскажет о студентке из Британии, которая приезжает в Москву в 90-е и влюбляется в русского поэта. Главную женскую роль исполнит Элисон Оливер, сыгравшая в сериале "Солтберн", поэтом станет Юра Борисов.

Ранее стало известно, что Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Фильм расскажет о периоде в истории OpenAI, когда в 2023 году гендиректора компании Сэма Альтмана отправили в отставку. Борисов может сыграть Илью Суцкевера – соучредителя, который возглавил движение за отстранение Альтмана.