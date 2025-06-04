HR: Юра Борисов может сыграть роль в фильме Гуаданьино про компанию OpenAI

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Российский актер Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино про основателей американской компании OpenAI – разработчика сервиса ChatGPT. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Картина под названием "Artificial" ("Искусственный") будет повествовать о напряженном периоде в истории OpenAI, когда в 2023 году гендиректора компании Сэма Альтмана отправили в отставку из-за противоречий с советом директоров в связи с нарастающими опасениями по поводу безопасности ИИ и сообщениями о неправомерном поведении. Однако уже через несколько дней Альтмана вернули на эту же должность.

Отмечается, что актеры на роли уже выбраны, хотя контракты еще не подписаны. Предполагается, что роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. В свою очередь, Борисов может сыграть Илью Суцкевера – соучредителя, который возглавил движение за отстранение Альтмана. Кроме того, пока еще неизвестная актриса Моника Барбаро сыграет главного технического директора Миру Мурати.

Ранее сообщалось, что итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приехала во Францию для участия в съемках фильма российского кинорежиссера Кантемира Балагова "Варенье из бабочек". Беллуччи была замечена в парке Прижан в городе Сен-Поль-сюр-Мер, где завершалась съемка нового фильма.

СМИ сообщали, что российский актер Михаил Ефремов сыграет главную роль в новом фильме, за которую получит 13 миллионов рублей. Артист уже подписал контракт и получил депозит в размере 3,5–4 миллионов рублей.