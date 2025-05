DeltaFM: актриса Моника Беллуччи снялась в фильме режиссера Кантемира Балагова

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Эпсилон

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приехала во Францию для участия в съемках фильма российского кинорежиссера Кантемира Балагова "Варенье из бабочек". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на DeltaFM.

Беллуччи была замечена в парке Прижан в городе Сен-Поль-сюр-Мер, где завершалась съемка нового фильма. По версии издания, актриса сыграла эпизодическую роль в кинокартине. Премьера, как заявляют журналисты, может пройти на Каннском кинофестивале в 2026 году.

В апреле Балагов сообщал в соцсетях, что уже приступил к съемкам "Варенья из бабочек". В каст англоязычного фильма вошли Барри Кеоган и Райли Кио.

Сюжет кинокартины посвящен взаимоотношениям отца и сына в американской общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси. Сценарий режиссер написал сам, а производством займутся компании AR Content и Why Not Productions. Балагов заявлял, что хочет снять "Варенье из бабочек" для Голливуда.

Ранее он был режиссером пилотного эпизода The Last of Us, однако покинул проект из-за творческих разногласий. Дебютная кинокартина Балагова "Теснота" удостоилась награды "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2017 году. Кроме того, его работу "Дылда" отметили тем же призом в 2019 году.