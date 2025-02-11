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Американский актер Майлс Теллер сыграет итальянского чемпиона по велоспорту Джино Бартали в фильме "Бартали", авторами идеи которого стали Элизабет Чай Васархели и Джимми Чина. Об этом сообщает Variety.

Васархели и Чин являются обладателями премии "Оскар" за фильм "Свободное соло". Кресло режиссера и продюсера "Бартали" между тем займет Карен Тенкхофф ("Че Гевара: Дневники мотоциклиста").

Бартали был одним из самых известных велогонщиков Италии до начала Второй мировой войны. Он стал победителем "Джиро д’Италия" и "Тур де Франс". Во время войны спортсмен использовал свою популярность, чтобы передавать сообщения итальянскому Сопротивлению.

Бартали также помогал евреям, которые подвергались гонениям со стороны нацистов. В 2010 году стало известно, что он укрыл еврейскую семью в своем подвале, тем самым сохранив им жизнь. Бартали ушел из жизни в 2020 году.

Между тем актеры Барри Кеоган и Райли Кио могут войти в каст англоязычного фильма российского режиссера Кантемира Балагова "Варенье из бабочек". Сценарий для новой картины, которая расскажет об американской общине кабардинских иммигрантов, режиссер написал сам. Производством займутся компании AR Content и Why Not Productions.