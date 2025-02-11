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11 февраля, 14:17

Культура

Актер Айзекс заявил, что мог бы сыграть роль Гермионы в сериале по "Гарри Поттеру"

Фото: AР/Chris Pizzello

Актер Джейсон Айзекс, сыгравший антагониста Люциуса Малфоя в фильме "Гарри Поттер", пошутил, что мог бы попробовать себя в роли Гермионы Грейнджер в новом сериале по мотивам киноленты. Беседу с британцем выложило на своей странице в соцсети X издание Deadline.

Айзекс рассказал, что уже отправил американскому стриминговому сервису HBO Max запись на пробы. Однако журналистка предположила, что 61-летний актер может рассмотреть для себя роль волшебника Салазара Слизерина.

Между тем съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года. Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery анонсировал начало съемок в Ливсдене, где ранее снимались фильмы.

Американский телеканал HBO также сообщил, что показ сериала планировался на 2026 год, однако релиз перенесли на 2027-й.

Как писали СМИ, профессора Северуса Снейпа в сериале может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду. Актеру пока только предложили роль, но неизвестно, начались ли официальные переговоры.

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