Марк Райлэнс может сыграть Альбуса Дамблдора в сериале "Гарри Поттер"

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Британский актер Марк Райлэнс может сыграть профессора Альбуса Дамблдора в сериале от студии HBO "Гарри Поттер", передает Variety.

Как пишет издание, Райлэнс на данный момент один из главных претендентов на роль в проекте. Пока переговоры с актером не начались, но представители студии Warner Bros. Television уже вышли на связь, чтобы выяснить его заинтересованность в съемках.

"Поскольку мы продвигаемся через подготовительный период, мы будем подтверждать детали только после того, как сделки будут заключены", – уточнил представитель HBO.

Актер Гари Олдман между тем считает, что смог бы исполнить роль Дамблдора в сериале. В третьей и пятой частях серии фильмов о мальчике-волшебнике Олдман сыграл крестного отца Поттера – Сириуса Блэка.

В сентябре официально было объявлено о начале кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в предстоящем сериале. К апрелю 2025 года необходимо найти детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые смогут сыграть роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы.

Сам сериал выйдет на экраны не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027 года.