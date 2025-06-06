Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в фильме "Миссия невыполнима"

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Американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса после трюка в последней части серии фильмов "Миссия невыполнима". Об этом сообщает сайт справочника.

"Впечатляющие трюки Тома для фильма только что принесли опытному атлету место в Книге рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом для одного человека", – говорится в заявлении.

Уточняется, что Круз совершил 16 прыжков с пропитанным зажигательной смесью парашютом.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса вошли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Они побили мировой рекорд благодаря тизеру фильма "Дэдпул и Росомаха", который стал самым просматриваемым за 24 часа.

Кроме того, Рейнольдсу вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC. Согласно документу, ипподром в Рексхэме в Уэльсе считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня.