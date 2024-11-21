59-летняя жительница Канады отжалась за час 1 575 раз и установила рекорд Гиннесса

Фото: upi.com

Жительница Канады Донна Джин Уайлд отжалась 1 575 раз за час и установила рекорд Гиннесса среди женщин, передает UPI.

"Мне пришлось сдерживать слезы радости и эмоции, продолжая выполнять отжимания", – призналась 59-летняя женщин, добавив, что, несмотря на усталость, она чувствовала себя сильной и старалась сделать больше отжиманий.

При этом Уайлд ранее стала обладательницей титула за самое долгое удержание планки на животе среди женщин. Ей удалось простоять в таком положении около 4 часов 30 минут 11 секунд.

Женщина рассказала, что подготовка к предыдущему достижению помогла успешно сдать отжимания. В этот момент ее активно поддерживали 11 из 12 внуков.

Ранее другой мировой рекорд установил житель Красноярска Николай Каклимов. За 6 часов он сумел подтянуться больше 4 тысяч раз. Теперь видеозапись собираются отправить в Книгу рекордов Гиннесса.

