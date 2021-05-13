Житель Видного установил мировой рекорд по силовому экстриму

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В Видном установлен рекорд России и мира по трак-пуллу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Атлет Сергей Чуприна, не используя специальных приспособлений, смог со второй попытки отбуксировать грузовик весом 41 тонна более чем на 16 метров за 34,27 секунды при собственном весе 84,6 килограмма.

"Еще никто и никогда не буксировал колесный транспорт такого веса, как тяжелый эвакуатор автобусов MAN, при собственном весе атлета менее 90 килограммов", – заявил президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ранее другой мировой рекорд установил житель Красноярска Николай Каклимов. За шесть часов он сумел подтянуться больше четырех тысяч раз. Теперь видеозапись собираются отправить в Книгу рекордов Гиннесса.

