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21 июня, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Марина Дюжева и Евгений Стеблов

"Кафе Эпоха": Марина Дюжева и Евгений Стеблов

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В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с народным артистом РФ Евгением Стебловым и актрисой Мариной Дюжевой знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости в игровой форме поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему проводить викторины, но и попытается узнать больше о жизни в СССР. Герои ответят на вопросы, заработают баллы, а в финале победитель получит приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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