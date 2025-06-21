"Кафе Эпоха": Марина Дюжева и Евгений Стеблов

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с народным артистом РФ Евгением Стебловым и актрисой Мариной Дюжевой знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости в игровой форме поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему проводить викторины, но и попытается узнать больше о жизни в СССР. Герои ответят на вопросы, заработают баллы, а в финале победитель получит приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".