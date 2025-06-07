07 июня, 12:50Культура
"Кафе Эпоха": Татьяна Аксюта и Евгений Герасимов
В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с народным артистом РФ Евгением Герасимовым и актрисой Татьяной Аксютой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.
Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать больше о жизни в СССР.
Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".