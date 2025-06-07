Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Татьяна Аксюта и Евгений Герасимов

"Кафе Эпоха": Татьяна Аксюта и Евгений Герасимов

В Москве начали реставрацию стены Виктора Цоя

Фестиваль "Солома" стартует в кинопарке "Москино" 7 июня

Фестиваль "Театральный бульвар" примет москвичей на 14 площадках

"Мослекторий": Павел Сурков – о Пушкине

Юбилейный фестиваль "Солома" стартует 7 июня в Москве

На фестивале "Театральный бульвар" покажут постановки разных жанров

Стену Виктора Цоя на Старом Арбате начали реставрировать

"Интервью": Даниил Воробьев – о том, можно ли измерить профессиональный уровень актера

Актер Даниил Воробьев рассказал, как выбрал имя дочери

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с народным артистом РФ Евгением Герасимовым и актрисой Татьяной Аксютой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать больше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Читайте также
Программа: Кафе Эпоха
культуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика