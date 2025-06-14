"Кафе Эпоха": Валентина Талызина и Ольга Науменко

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист России Валентин Смирнитский, вспомнит с народными артистками Валентиной Талызиной и Ольгой Науменко советское время, яркие события прошлого и легендарные фильмы. Гости поделятся трогательными и забавными историями из юности в игровой форме.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать больше о жизни в СССР. Герои ответят на вопросы по темам моды, искусства и кино, заработают баллы, а в финале победитель получит приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".