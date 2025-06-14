Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Валентина Талызина и Ольга Науменко

"Кафе Эпоха": Валентина Талызина и Ольга Науменко

Детский спектакль "Муха-цокотуха" прошел в рамках "Театрального бульвара"

"Мой район. Новости": в "Мосбилете" появилась функция покупки билета без ввода данных

Оркестр исполнил произведения Прокофьева и Чайковского на Красной площади

Специальную программу "Птица-Победа" представили в рамках проекта "Театральный бульвар"

В Москве стартовал музыкальный проект "Сильные духом!"

Более 70 тыс человек посетили концерт на Красной площади в День России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Оркестр Большого театра выступил на концерте на Красной площади

Концерт классической музыки проходит на Красной площади в Москве

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист России Валентин Смирнитский, вспомнит с народными артистками Валентиной Талызиной и Ольгой Науменко советское время, яркие события прошлого и легендарные фильмы. Гости поделятся трогательными и забавными историями из юности в игровой форме.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать больше о жизни в СССР. Герои ответят на вопросы по темам моды, искусства и кино, заработают баллы, а в финале победитель получит приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Читайте также
Программа: Кафе Эпоха
культуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика