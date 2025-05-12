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12 мая, 21:15

Культура

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни

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Заслуженная артистка России Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Это произошло 10 мая.

За свою творческую карьеру актриса исполнила около 130 ролей в кино. Наибольшую известность она получила благодаря участию в фильмах Леонида Гайдая, с которым прожила 40 лет. Режиссер снимал ее практически во всех своих легендарных комедиях, что стало отражением целой эпохи отечественного кинематографа. Коллеги и зрители высоко оценили ее огромный вклад в искусство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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