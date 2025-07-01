Более 50 мероприятий подготовили для гостей фестиваля "Город неравнодушных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Квесты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия пройдут 5–6 июля в саду имени Н. Э. Баумана в рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

Посетить фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, могут все желающие. Драгунова назвала мероприятие доброй традицией и отметила, что некоторые москвичи и туристы посетят его не первый раз.

Гостей площадки "Пушистый друг" с 11:00 до 18:00 будут ждать свыше 170 животных, которые находятся в столичных приютах и хотят обрести новый дом. Все кошки и собаки здоровы и адаптированы для жизни с новыми хозяевами. При этом с питомцем можно будет прогуляться, а затем забрать его себе, по паспорту оформив договор ответственного содержания.

В фестивальной локации можно оказать помощь животным, находящимся под опекой некоммерческих организаций (НКО). Для этого достаточно сделать пожертвование через специальный сервис на портале mos.ru.

Также можно принести корм, который потом отправится в приют. Для владельцев питомцев будут работать грумер, ветеринар и фотозона.

Кроме того, посетителей ждут свыше 20 творческих мастер-классов от НКО. Участники смогут научиться делать значок "Доброе сердце" или сумку с персонажами мультфильмов, освоить профессию своей мечты и узнать больше о домиках для животных.

В пространстве также можно посетить мастер-классы по созданию мягкой игрушки, памятного сувенира или украшения. Занятие проведут представители московских некоммерческих организаций.

Вместе с тем запланирована культурная программа. Артисты выступят на сцене с танцами, акробатическими трюками, фокусами, шоу животных и диджей-сетами. В летнем кинотеатре пройдет показ мультфильмов.

Тем временем актриса и участница шоу "Женский стендап" Мария Маркова и певица Сюзанна Варнина объяснят важность осознанной благотворительности. Посетить встречи с ними можно будет 5 и 6 июля в 14:00.

В эти дни пройдут шоу с кошками и собаками, акробатическое шоу и выступление фокусника. Они запланированы на 15:00 и 16:00 соответственно. После этого в 19:00 начнется вечер живой музыки.

Помимо этого, в экоцентре подготовили тематический квест, подкаст "Атлас благотворителя" и тест "Перекресток решений", экспозицию музея рециклинга и бесплатный мастер-класс по переработке пластика. Мероприятия помогут узнать больше информации об охране окружающей среды, экологии и полезных привычках.

В зоне спортивных активностей запланированы игры в бадминтон, пинг-понг и занятия йогой. Памятные фотографии можно будет сделать в специально оборудованных фотозонах, расположенных возле арт-объектов, и в фотобудке "Города неравнодушных". При этом посетители смогут выиграть призы за прохождение фестивального квеста.

Кроме того, 5 июля на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов "Хочу домой!". Мероприятие пройдет с 11:00 до 17:00. Забрать животное домой можно будет бесплатно по договору об ответственном содержании. В выставке примут участие 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест".