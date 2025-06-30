Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благотворительная Х летняя выставка-пристройство животных из городских приютов "Хочу домой!" пройдет на ВДНХ 5 июля, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 17:00. Забрать животное домой можно будет бесплатно по договору об ответственном содержании. В выставке примут участие 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", которое находится в ведении департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Сначала посетители познакомятся и пообщаются с животными, а затем они смогут забрать понравившегося питомца домой. Среди участников мероприятия – кот Юстас, собака Баста и пес Ажур. Все животные привиты, чипированы, обследованы ветеринарами и готовы к переезду.

О характере питомцев будущим хозяевам расскажут специалисты и волонтеры ГБУ "Доринвест". Специалисты объяснят, как ухаживать за собаками и кошками и сделать процесс адаптации к новой семье комфортным.

Вместе с тем гости выставки узнают, как присоединиться к волонтерскому движению, помочь бездомным животным и какие еще питомцы из городских приютов нуждаются в заботе и внимании. Вход на мероприятие свободный.

Заранее узнать о представленных на выставке животных можно в телеграм-канале ГБУ "Доринвест". В столице функционирует 13 городских приютов, где обитают 16 тысяч собак и кошек, готовых обрести новый дом. С некоторыми из них можно познакомиться заочно, изучив печатные каталоги.

Между тем 16 августа в Москве пройдет благотворительный забег "Беги за другом". В нем примут участие сотни взрослых, детей и собак. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных, все собранные средства будут направлены на помощь собакам и кошкам из приютов организатора забега – фонда "Ника".