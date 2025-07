Фото: кадр из фильма "Лило и Стич"; режиссер – Дин Флейшер-Кэмп; производство – Rideback; Walt Disney Pictures

Фильм "Лило и Стич" стал самым кассовым проектом Голливуда 2025 года, передает издание Deadline.

Согласно данным журналистов, игровой ремейк мультфильма к настоящему моменту собрал 957,6 миллиона долларов в мировом прокате. При этом лента заработала больше, чем приключенческий фильм "Майнкрафт", на счету которого 954,9 миллиона долларов.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время "Лило и Стич" сможет преодолеть рубеж в 1 миллиард долларов. При этом проект получил множество положительных рецензий и отзывов.

Между тем компания Disney приступила к разработке сиквела "Лило и Стич". Состав съемочной команды пока не известен, однако, скорее всего, играть будут те же актеры, что и в первом фильме.

Ранее стало известно, что мультфильм по книге музыканта группы The Beatles Пола Маккартни High in the Clouds выйдет в российский кинопрокат. Лента повествует о бельчонке Виррале, который живет в мире без музыки, ведь дива-сова запретила играть мелодии в городе.

Песни для анимационного фильма исполнили сам Маккартни, Лайонел Ричи, Селин Дион и Ринго Старр. Также в создании мультфильма принимают участие Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Пом Клементьефф, Ханна Уоддингем, Клеманс Поэзи и другие. Премьера картины запланирована на 2027 год.