Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 08:00

Культура

Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Шоу "Алжирские львы" представят в кинопарке "Москино"

Летний кинотеатр "Москино" начал работу в парке "Музеон"

Премия "Золотая маска" впервые пройдет в Казани

Пермский театр показал в Москве спектакль "Вертинский"

Артисты театра "Каникулы" провели бал на Чистопрудном бульваре

Две мастерских для работы молодых художников запустили в Москве

Спектакль "Потехе час" прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Театр пластики рук Hand Made представил свою постановку в Москве

"Кинореквизит": автомобиль "Победа", сено, швейная машинка

Российского актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии, в которую входят лучшие представители индустрии. Кроме него, приглашения получили Джереми Стронг, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Джиллиан Андерсон. Членство в организации дает право голосовать за номинантов и лауреатов премии "Оскар".

Тем временем компания Disney объявила о начале работ над второй частью фильма "Лило и Стич". Состав съемочной команды пока не известен, однако, скорее всего, актерский состав оставят прежним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика