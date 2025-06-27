Российского актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии, в которую входят лучшие представители индустрии. Кроме него, приглашения получили Джереми Стронг, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Джиллиан Андерсон. Членство в организации дает право голосовать за номинантов и лауреатов премии "Оскар".

Тем временем компания Disney объявила о начале работ над второй частью фильма "Лило и Стич". Состав съемочной команды пока не известен, однако, скорее всего, актерский состав оставят прежним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.