Собянин рассказал об уникальных театральных студиях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальные театральные студии открыты в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, город поддерживает интересные творческие проекты, которые становятся важным инструментом для самовыражения и социальной адаптации населения. Найти новых друзей, раскрыть творческий потенциал и выразить эмоции можно благодаря социальному подростковому театру, студии для приемных и многодетных семей, арт-проектам для горожан с особенностями здоровья и инклюзивным мюзиклам.

Коллективы выступают на площадках столицы, принимают участие в конкурсах и фестивалях.

По данным портала мэра и правительства Москвы, театральные студии открылись в столичных семейных центрах в 2017 году. Благодаря им подростки могли социализироваться, учиться работать в команде и находить новых друзей.

В 2022 году была внедрена технология социального театра, в котором артисты обращают внимание на острые общественные вопросы и проживают разные эмоции. Например, театр-студия "Взлет" создан для ребят, столкнувшихся с жизненными трудностями и психологическими проблемами. В число его актеров вошли уже 170 подростков.

Вместе с профессиональными артистами и педагогами ребята поставили "Ромео и Джульетту", "Незнайку" и "Золушку". Также среди их репертуара есть "Маленький принц" и "Обыкновенное чудо".

В прошлом году театр-студия стал лучшим на Всероссийском конкурсе программ социализации подростков, а в этом году ребята поучаствуют в фестивале "Подмостки России".

Занятия студии семейного театра "Пеликан" предназначаются для детей и взрослых из приемных и многодетных семей. Она работает на базе Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина. Руководителем студии является заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Головина.

В рамках занятий ребята развивают техники актерского мастерства, сценическую речь и узнают о тонкостях профессии. Также они посещают спектакли, шоу и творческие вечера.

В этом году воспитанники студии стали участниками XI Межрегионального театрального фестиваля "Шаг навстречу", где заняли второе место.

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой занимаются горожане с особенностями здоровья. Они учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются танцами, вокалом и ораторским искусством. Кроме того, центр уделил внимание театральному направлению, в котором москвичи с инвалидностью в возрасте от 5 до 35 лет играют в мини-спектаклях, а люди постарше принимают участие в постановках и мюзиклах.

В начале апреля участники студии прибыли с VIII Международного фестиваля любительских и народных театров, художественного слова и авторской песни имени Фаины Раневской. Там им удалось заполучить диплом первой степени.

Вместе с тем на базе центра существует арт-проект "Танцы в темноте". Он объединяет незрячих артистов и музыкантов. В конце прошлого года прошла премьера мюзикла "Тайна Кентервильского замка". В нем были задействованы более 100 юных артистов.

Ранее стало известно, что VII фестиваль "Фабрика Станиславского" для студентов театральных вузов, молодых актеров и творческих лидеров из разных регионов России пройдет с 8 по 20 июня на площадках Московского Губернского театра. На открытии, 9 июня, пройдет показ спектакля "На дне. Версия XXI A.D." в исполнении студентов ВГИК мастерской Сергея Безрукова. В образовательной программе примут участие 108 человек из 45 регионов страны.

